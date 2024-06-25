İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı yarı finalde

İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan'ı 49-41 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı yarı finalde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2024 22:35
İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde Yunanistan'la karşılaştı.

Rakibini 49-41 yenen milli takım, yarı finale yükseldi. Milliler, 27 Haziran Perşembe günü yarı finalde Ukrayna'yla karşılaşacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek oynadığımız oyun gerekse de sonuçlar bizleri fazlasıyla memnun etti. İlk günden itibaren takımımıza güvendiğimizi hep söyledik. Onlar da bizi mahcup etmiyor. Tek bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Önce Ukrayna'yı yarı finalde yenip sonra da finalde kazanarak Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery