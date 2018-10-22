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Isco'dan Cristiano Ronaldo'ya sert çıkış!

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Isco, sezon başında takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Isco'dan Cristiano Ronaldo'ya sert çıkış!
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22 Ekim 2018 16:38
La Liga'da hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'de sular durulmuyor. Son olarak Isco, Cristiano Ronaldo hakkında sorulan bir soruya sinirli şekilde cevap verdi.

4 maçtır kazanamayan Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, ''Cristiano Ronaldo'yu özlediniz mi?'' sorusuna ''Bizimle beraber olmak istemeyen birisi için ağlayacak değiliz!'' cevabını verdi.

Real Madrid'de daha önceden de Gareth Bale ve Ceballos ''Ronaldo olmadan daha iyi takımız.'' açıklamasında bulunmuşlardı.

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