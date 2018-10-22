Isco'dan Cristiano Ronaldo'ya sert çıkış!

La Liga'da hayal kırıklığı yaratan'de sular durulmuyor. Son olarak, Cristiano Ronaldo hakkında sorulan bir soruya sinirli şekilde cevap verdi.4 maçtır kazanamayan Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, ''' sorusuna '''' cevabını verdi.Real Madrid'de daha önceden de Gareth Bale ve Ceballos ''Ronaldo olmadan daha iyi takımız.'' açıklamasında bulunmuşlardı.