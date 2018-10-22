Isco'dan Cristiano Ronaldo'ya sert çıkış!

La Liga'da hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'de sular durulmuyor. Son olarak Isco, Cristiano Ronaldo hakkında sorulan bir soruya sinirli şekilde cevap verdi.
4 maçtır kazanamayan Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, ''Cristiano Ronaldo'yu özlediniz mi?'' sorusuna ''Bizimle beraber olmak istemeyen birisi için ağlayacak değiliz!'' cevabını verdi.
Real Madrid'de daha önceden de Gareth Bale ve Ceballos ''Ronaldo olmadan daha iyi takımız.'' açıklamasında bulunmuşlardı.
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4 maçtır kazanamayan Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, ''Cristiano Ronaldo'yu özlediniz mi?'' sorusuna ''Bizimle beraber olmak istemeyen birisi için ağlayacak değiliz!'' cevabını verdi.
Real Madrid'de daha önceden de Gareth Bale ve Ceballos ''Ronaldo olmadan daha iyi takımız.'' açıklamasında bulunmuşlardı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın