İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı

Galatasaray'ın Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferi için Başakşehir ile görüşmelerine devam ederken İrfan Can Kahveci'den flaş bir hamle geldi.Instagram hesabından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i takip etmeye başlayan İrfan Can Kahveci'nin bu hamlesi gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.Başakşehir ile transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İrfan Can Kahveci transferi için sponsor arayışlarını sürdürüyor."Kaynak yaratmadan bu transferi yapamayız" diyen Başkan Mustafa Cengiz, sponsorla anlaştıktan sonra, ödemesi sezon sonunda olmak üzere 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini Galatasaray'a kazandırmaya çalışacak.Yıldız futbolcu ise Sarı-Kırmızılı kulüple her konuda mutabakata vardı ve Galatasaray'a gitmek için Başakşehir'den izin istedi.Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zorluk çıkarmak istemediği, ancak bonservis konusunda geri adım atmayacağı da gelen haberler arasında.