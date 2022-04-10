İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü!

Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde sarı kart gören İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü!
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10 Nisan 2022 22:00
Süper Lig'de kendi sahasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Kerem'e faulü sonrası sarı kart gören 26 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe, ligin bir sonraki haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

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