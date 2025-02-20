Inter'e Yann Sommer'den kötü haber!

Inter'de sağ el başparmağında kırık tespit edilen Yann Sommer, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inter'e Yann Sommer'den kötü haber!
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20 Şubat 2025 16:21
Inter'e deneyimli kalecisi Yann Sommer'den kötü haber geldi.

Sağ el başparmağında kırık tespit edilen Sommer'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

36 yaşındaki file bekçisi, Inter'de bu sezon 35 maçta kaleyi korudu. Sommer, bu maçlarda kalesinde 28 gol gördü. Deneyimli eldiven, 19 maçta ise kalesini gole kapattı.


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