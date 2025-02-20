Inter'e Yann Sommer'den kötü haber!

Inter'e deneyimli kalecisi Yann Sommer'den kötü haber geldi.
Sağ el başparmağında kırık tespit edilen Sommer'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
36 yaşındaki file bekçisi, Inter'de bu sezon 35 maçta kaleyi korudu. Sommer, bu maçlarda kalesinde 28 gol gördü. Deneyimli eldiven, 19 maçta ise kalesini gole kapattı.
Sağ el başparmağında kırık tespit edilen Sommer'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
36 yaşındaki file bekçisi, Inter'de bu sezon 35 maçta kaleyi korudu. Sommer, bu maçlarda kalesinde 28 gol gördü. Deneyimli eldiven, 19 maçta ise kalesini gole kapattı.
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