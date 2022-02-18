Inter'den Lautaro Martinez kararı

Inter, adı Avrupa'dan birçok ekiple geçen Lautaro Martinez için kararını verdi.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Martinez için transfer görüşmesi yapmaya hazır. Inter, Arjantinli yıldız isim için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.



Basının haberinde Inter'in Martinez yerine ise 3 aday belirlediği ifade edildi. Bu isimlerin de; Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, Sassuolo'dan Gianluca Scamacca ve Lille'den Jonathan David olduğu belirtildi.





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