Inter'den Lautaro Martinez kararı

Inter'in, Arjantinli forvet oyuncusu Lautaro Martinez için yaz transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Inter'den Lautaro Martinez kararı
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18 Şubat 2022 18:19
Inter, adı Avrupa'dan birçok ekiple geçen Lautaro Martinez için kararını verdi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Martinez için transfer görüşmesi yapmaya hazır. Inter, Arjantinli yıldız isim için gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Basının haberinde Inter'in Martinez yerine ise 3 aday belirlediği ifade edildi. Bu isimlerin de; Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala, Sassuolo'dan Gianluca Scamacca ve Lille'den Jonathan David olduğu belirtildi.

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