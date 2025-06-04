Inter, Cesc Fabregas'la temasa geçti

Inter ile Como'nun İspanyol çalıştırıcısı arasında ilk doğrudan temas gerçekleşti. Inter, Fabregas'ın takımın başına geçmesi için gerekli koşulların oluşup oluşmadığını araştırmaya başladı.Geçtiğimiz haftalarda Roma ve Bayer Leverkusen'den gelen teklifleri geri çeviren Fabregas, Como'ya verdiği sözü tutarak sadakatini ortaya koymuştu. Ancak Inter gibi üst düzey bir kulüpten gelen teklif İspanyol çalıştırıcının ilgisini çekmiş durumda.Fabregas, henüz net bir karar vermiş değil. Inter seçeneğini cazip bulan genç teknik adam, fırsatı değerlendiriyor. İlk temasın ardından tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.İspanyol teknik adamla anlaşma sağlanamaması durumunda kulübün masasında alternatif isimler de bulunuyor. Bu isimlerin başında Cristian Chivu ve Patrick Vieira geliyor.Fabregas'la yapılan görüşmeler olumlu ilerlese de henüz kesin bir anlaşma sağlanmadı. Bu nedenle Inter, kulüp tarihinde önemli yeri olan Cristian Chivu'yu olası bir B planı olarak değerlendirmeye devam ediyor. 44 yaşındaki Rumen teknik adam, 2021-2024 yılları arasında Inter altyapısında görev aldı. Son olarak Parma'yı kümede tutarak dikkat çeken Chivu'nun Parma ile olan sözleşmesini iki yıl uzattığı belirtilse de Inter'den gelebilecek bir teklif senaryoyu değiştirebilir.Bir diğer alternatif ise eski Inter oyuncusu Patrick Vieira. Şu anda Genoa ile adı anılan Vieira'nın ismi kulüp içinde bir seçenek olarak değerlendirilmeye başlandı. Teknik direktörlük koltuğu için karar gecikirse, Inter'in Dünya Kulüpler Kupası'na geçici bir çözümle gitmesi de gündemde.Bu geçici çözümde ise bir başka tanıdık isim ön plana çıkıyor: Stefano Vecchi. Son olarak Vicenza'da görev yapan Vecchi, yeni sezonda Inter U23 Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. 2016 ve 2017 yıllarında de Boer ve Pioli'nin ayrılıklarının ardından geçici olarak A Takım'ı çalıştıran Vecchi, Kulüpler Dünya Kupası sırasında da geçici teknik direktörlük görevini üstlenebilir.Inter'in yeni teknik direktörü netleşmeden önce birkaç senaryo aynı anda masada kalmaya devam edecek gibi görünüyor.