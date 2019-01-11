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"Inter, Beşiktaş'ın teklifini reddetti"

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı öncesinde yönetim kadroyu güçlendirmek için çalışırken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Akşam
'Inter, Beşiktaş'ın teklifini reddetti'
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11 Ocak 2019 10:53
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosunarağmen arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarla ilgili olarak bu kez farklı bir iddia ortaya atıldı.

Pepe'nin ayrılmasından sonra savunma transferi için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş'ın gündemine Miranda ismi geldi.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'a göre Beşiktaş, Miranda için Inter'e kiralama teklifinde bulundu ancak Inter 34 yaşındaki oyuncuyu satmak istediği için Beşiktaş'ın bu teklifini reddetti.

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