ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin 3. haftasında pazar günü karşılaşacak.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
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12 Ekim 2024 14:22
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i pazar günü ağırlayacak.

Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk 2 haftasında 2 galibiyet alırken Fenerbahçe Opet de oynadığı tek maçı kazandı.

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