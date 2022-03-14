Inaki Pena'ya sevgi gösterisi!

Galatasaray taraftarı, İspanyol kaleci Inaki Pena'ya sevgi gösterisinde bulundu.
Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların desteğiyle karşılandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yedekler arasında bekleyen Fernando Muslera'yı da tribüne çağırarak destek verdi.
Ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan ve eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla beğeni toplayan 23 yaşındaki file bekçisi, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarların desteğiyle karşılandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yedekler arasında bekleyen Fernando Muslera'yı da tribüne çağırarak destek verdi.