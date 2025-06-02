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İlker Ergüllü: "Koltuk sevdamız yok"

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 29 Mayıs kongresinde başkan adayı çıkmazken, eski başkan İlker Ergüllü görevinden istifa etti.

calendar 02 Haziran 2025 16:18
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İlker Ergüllü: 'Koltuk sevdamız yok'
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İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'da 29 Mayıs'taki kongrede başkanlığa aday çıkmazken, bugün kulüpteki görevinden istifa eden eski başkan İlker Ergüllü açıklama yaptı.

Daha önce yeniden aday olmaya açık kapı bırakıp sponsor görüşmeleri yaptığını söyleyen Ergüllü, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti. "Değerli Karşıyaka camiası, bugün çıkan istifa haberiyle ilgili en doğru bilgiyi buradan paylaşmak istiyorum ki çeşitli yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim" diyen Ergüllü, "Bu arada olumlu yürütülen ciddi sponsorluk görüşmelerinin olumsuz etkilenmesi de bizlere zarar vermesin" açıklamasını yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bildiğiniz üzere 29.05.2025 kongresi ile yönetim kurulumuz ibra olmuş ve 19.06.2025 tarihine de yeni başkan ve yönetim kurulu seçimi için genel kurul kararı alınmıştır. Bu sürede oluşabilecek yeni başkan adaylarının önünü açmak, eski ve yeni sponsorluk görüşmelerini netleştirmek ve devam edebilecek ekonomik güce sahip bir yönetim kurma ihtimalini göz önüne alarak koltuk sevdamız olmadığını göstermek amaçlı bir yaklaşımda bulunduğumun bilinmesini isterim. Umarım birlik ve beraberlik içinde yaşanılan zorlukların tecrübe edilmiş olduğu güçlü oluşumlar ile Karşıyaka'mızın menfaatine en uygun çözümler oluşturulacaktır. Herkese sevgi ve saygılarımı iletir şimdiden gelecek bayramın huzur ve mutluluk içinde geçmesini dilerim."


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