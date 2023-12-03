İlkay Gündoğan: 'Kötü bir niyetim yoktu'

Barcelona'nın yıldız ismi İlkay Gündoğan, flaş açıklamalar yaptı.



İlkay yaptığı açıklamada, "Amacımın asla birine veya bir şeye saldırmak olmadığını dürüstçe söyledim. Takımı ne zaman eleştirmsem bu eleştiriye kendimi de dahil ediyorum." dedi.



kötü bir niyetinin olmadığını söyleyen İlkay, "Giderek daha iyi olmak istiyorum. Bir sonraki maçı 3,4,5-0 yensek bile her zaman geliştirebileceğimiz yönler bulacağım. Bu benim varoluş tarzım, zihniyetimin bir parçası. Bunun dışında asla kötü bir niyetle konuşmadım." açıklamasını yaptı.



"DÜZELECEĞİZ, İNANIYORUM"



De Jong ve Pedri ile iyi anlaştığını belirten başarılı orta saha, "Frenkie ve Pedri ile oynadığımda kendimi çok rahat hissediyorum. Son maçta bazı zorluklar yaşadık ama iyi bir takımla karşı karşıya olduğumuzu da söylemem gerekir. Geri dönseler bile yeniden alışmamız zaman alacaktır. İşlerin zamanla düzeleceğine inancım tam." şeklinde konuştu.



"SON 16'YA KALMAYI HAK ETTİK"



Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmalarıyla ilgili yıldız oyuncu, "Bunu başarmak bize güven veriyor, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her şeyi iyi yapıyoruz ama gelişmemiz gerektiğinin de farkındayız. Grup aşamasında oynadığımız oyuna bakarsak son 16'yı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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