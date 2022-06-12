İlhan Palut'tan transfer açıklaması

"İKİNCİ OLABİLİRDİK"

"KONSANTRASYON BOZUKLUĞU YAŞADIK"

"AVRUPA'DA GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ"

"ŞAMPİYONLUĞA CAMİA OLARAK HAZIRIZ"

"DÜŞÜŞ SORUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

"FARK YARATACAKTIR"

"SAĞ BEKTE SIKINTI YAŞAMAYIZ"

"ABDÜLKERİM VE HADZIAHMETOVIC"

"YENİ NESİL HOCALAR AVRUPA'YA HAZIR"

Süper Lig'de Konyaspor ile başarılı bir sezonu geriden bırakan İlhan Palut, Milliyet'ten Bilal Meşe'nin sorularını yanıtladı. Genç teknik adam, transfer konusunda da konuştu. İşte İlhan Palut'un sözleri..."Bundan önceki iki sezonda küme düşme tehlikesini yaşamıştık. Geride bıraktığımız sezonun başında oyuncularımızla yaptığımız toplantıda şunu konuştuk ve 'İki sezondur aldığımız sonuçlar, verdiğimiz mücadele ne kulübün hedefleri ne de sizin hedeflerinizle örtüşmüyor' dedik. Bu sezon doğal şampiyonluk favorileri arasında ligin fark yaratan takımı olalım ve üst sıralar için oynayalım düşüncesiyle başladık. Oyuncularım da buna iyi reaksiyon verdi. Bizim gibi takımların zaman zaman iyi gittiği tabii ki olmuştur ancak biz bunu 38 haftaya yayabildik. Bunun sonucunda da ligi üçüncü bitirdik. Daha iyisini yapabilir miydik? Belki ikinci olabilirdik. Zirve olmazdı çünkü Trabzonspor gerçekten az hata yaptı. Her şeye rağmen üçüncülük bizim sezon başındaki hedeflerimizle örtüşen bir durumdu.""Trabzonspor maçında işlerin yolunda gitmediğini söyleyemem. Oynamak istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Ama iki tane basit gol yedik. Geri dönüş mücadelesi verdik ama olmadı. Fenerbahçe maçı da bizim için bir karar maçıydı. O karşılaşmadan alacağımız beraberlikle farkı koruyabilirdik. O mücadelede de hiç kabul etmeyeceğimiz bir ikinci yarı geçirdik. 88'de Pelkas'ın golü kırılma anı oldu. Belli dönemlerde mental olarak konsantrasyon bozukluğu yaşadık ve saha içindeki kırılma anları aleyhimize döndü.""2022'nin başından itibaren bir 100. yıl coşkusuna girdik tabii ki. Biz kutlamaların ilk ayağını başarıyla geçtik. 100. yılın devam etmesi, insanların beklentilerinin farklı noktalara taşınması, Avrupa'da mücadele edecek olmamız olacak. Biz işin sportif tarafında ligde yine üst sıralara oynayan bir Konyaspor izletmek istiyoruz. Avrupa'da üç ön eleme oynayacağız. Kura şansı da önemli. Trabzonspor'da her şey hazırken karşılarına Roma çıktı. Ama biz, Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz.""Bence camia olarak hazırız. Aykut hoca döneminden başlayan bir çıkış var. Başakşehir bu konuda güzel bir örnek. Üst sıralarda bulunmayı istikrar haline getirmek lazım. Şampiyonluk değil de üst sıra istikrarı olması lazım. Kadro yapılanması daha yukarı çekilmeli. Belki seneye değil, beş senelik bir plan içinde neden şampiyonluk olmasın. Bir sene üçüncülük, bir sene 14.'lük olmaz. Üst sıralarda bağlantı içinde olmak gerekir. Şampiyonluk için tabii ki yatırım lazım. Bu süreçler tamamlanırsa neden olmasın?""Sezonu erken açan takımlarda ligin ilk haftalarındaki keskin düşünceleri hepimiz gözlemledik. Sivas, Akhisar, Konyaspor örnekleri var. Biz sezonu çok da erken açmayacağız. Sadece 8 gün öne çekeceğiz. Planlamamızı sanki lige hazırlanıyormuşçasına yapacağız. Düşüş yaşama sorunumuzu da ortadan kaldıracağız böylece.""Paz scout ekibinin takip ettiği bir oyuncuydu. Oyunu 2. bölgeye taşıyan bir isim. Bağlantıyı kurabilecek bir oyuncu. Burada tabii ki üstüne koyması gerekiyor. Türkiye daha sert bir lig. Oyuncunun fiziksel seviyesini yükseğe çıkardığımız zaman ülkemizde fark yaratacaktır. Maliyetler de çok önemli tabii ki. Bu oyuncuyu daha yüksek rakamlara satıp kulübümüze bu anlamda da katkı sağlamak istiyoruz.""Skubic, Konyaspor ile özdeşleşmiş bir figür. Onun kararına saygı duyuyoruz. Yeni gelenler onun tabii ki kopyası olmaz. Skubic'in gitmesinin ardından sağ bekte Türk bir isim oynatma kararı aldık. Cebrail ve Ahmet Oğuz, Süper Lig'de gerekli tecrübeye sahip isimler. Ahmet, potansiyeli ile geldiği nokta arasında çelişki olan bir isim. Yani yeteneğine göre daha iyi yerlere gelebilirdi. Ahmet, Sivas'ta iyi sezon geçirdi. Burada çıkışını devam ettirip onu milli takıma taşımak istiyoruz. Cebrail de bize katkı sağlayacaktır. Ben sağ bekte sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.""Öncelikle rahmetli Ahmet Çalık'ı anmamız gerekiyor. Takımımız devre arasından itibaren bir değişim sürecine girdi. Serdar Gürler gitti, Skubic futbolu bıraktı. Hadziahmetovic ve Abdülkerim de giderse takımın yüzde 50'si değişecek. Yönetime verdiğim raporda bu iki ismin takımda kalmasını istediğimi belirttim. Ama iki oyuncunun da gidebilme ihtimaline karşın oyuncu bakıyoruz. Abdülkerim için yabancı bir stoper, Hadziahmetovic giderse de direkt oynayacak bir isim bulmalıyız. Hadziahmetovic, bence Türkiye'deki en iyi orta sahası. Bu noktada onun eksiğini doldurmak tabii ki zor olacaktır giderse... Ama kulübün ekonomisini düşünmemiz lazım. Bu iki ismin etkisini tam olarak belki verecek isim bulamayacağız ama onları geliştirmek de biz antrenörlerin en önemli görevi diye düşünüyorum.""İtalya ve Almanya liglerini beğeniyorum. Yurtdışında bizi temsil eden oyuncularımız var. Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyorlar. Ben yeni jenerasyon Türk hocalarında Avrupa'ya gidebileceğini düşünüyorum. Yeni nesil buna hazır. Oyuncu ilişkileri, yönetim ilişkilerini yönetebilmeleri gibi özellikleriyle Türk hocaların Avrupa'ya gideceğini düşünüyorum. Bana da böyle bir şans gelirse tabii ki giderim."