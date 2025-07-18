İkinci kez baba olan Serdar Dursun, baygınlık geçirdi!

📸Serdar Dursun, eşinin doğum yaptığı esnada bayıldı. pic.twitter.com/yVpOcQWSC4



— Sporx (@sporx) July 18, 2025

İran ekibi Persepolis'te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile eşi Yasemin Dursun, ikini kez anne-baba olma sevincini yaşadı. Çiftin kızları Elanur dünyaya geldi.Doğum sonrası duygusal anlarını sosyal medyada paylaşan Yasemin Dursun, takipçilerine özel kareler sundu.Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken fotoğraf ise, Serdar Dursun'un yerde baygın halde yattığı an oldu.Yasemin Dursun bu kareye esprili bir not düşerekifadelerini kullandı. Annenin güçlü duruşu ve babanın heyecanı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.Çift, kızları Elanur'un sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini duyururken, takipçileri de yorumlarıyla mutluluklarına ortak oldu.