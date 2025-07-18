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İkinci kez baba olan Serdar Dursun, baygınlık geçirdi!

Persepolis forması giyen Serdar Dursun, ikinci kez baba oldu. Eşi Yasemin Dursun'un paylaştığı doğum karelerinde Serdar Dursun'un bayıldığı an sosyal medyada gündem oldu.

calendar 18 Temmuz 2025 20:35 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2025 20:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
İkinci kez baba olan Serdar Dursun, baygınlık geçirdi!
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İran ekibi Persepolis'te forma giyen milli futbolcu Serdar Dursun ile eşi Yasemin Dursun, ikini kez anne-baba olma sevincini yaşadı. Çiftin kızları Elanur dünyaya geldi.

Doğum sonrası duygusal anlarını sosyal medyada paylaşan Yasemin Dursun, takipçilerine özel kareler sundu.

SERDAR DURSUN BAYILDI

Paylaşımlar arasında en çok dikkat çeken fotoğraf ise, Serdar Dursun'un yerde baygın halde yattığı an oldu.

Yasemin Dursun bu kareye esprili bir not düşerek, "Ne zaman bayıldı, ben rahatladım"ifadelerini kullandı. Annenin güçlü duruşu ve babanın heyecanı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. 


Çift, kızları Elanur'un sağlıklı şekilde dünyaya geldiğini duyururken, takipçileri de yorumlarıyla mutluluklarına ortak oldu.

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