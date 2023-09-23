Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Rams Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, 43. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle öne geçti. Faslı yıldız, sarı kırmızılı formayla çıktığı 2. lig maçında ilk golünü atmayı başardı.
Mauro Icardi, 50. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Üst üste 12. lig maçında Icardi, en uzun gol atma serisiyle Süper Lig tarihine geçmeyi başardı. Arjantinli yıldız, bu 12 maçta toplam 19 kez fileleri havalandırdı.
Başakşehir, 64. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Leo Dubois ile farkı 1'e indirdi.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 13'e yükseltti. Başakşehir ise bu sezon 5. maçında 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Galatasaray, bir sonraki maçında İstanbulspor ile erteleme karşılaşmasına çıkacak. Başakşehir ise yine ertelenen maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 5'Lİ ROTASYON
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de önemli değişiklikler yapıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynadığı maçın kadrosuna göre 5 değişiklikle RAMS Başakşehir karşısına çıktı.
Kopenhag maçında görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, Victor Nelsson ise kadroda yer almadı.
RAMS Başakşehir maçında bu futbolcuların yerlerine Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Mateus Tete ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de forma giydi.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu oturdu.
ÇAĞDAŞ ATAN İLK 11'E 3 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının başında ilk iç saha maçına çıktı.
Başakşehir'in başında ilk maçına geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında çıkan Çağdaş Atan, 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Çağdaş Atan, İstanbulspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Atan, Cemali Sertel, Deniz Türüç ve Dimitrios Pelkas'ın yerine, Leo Dubois, Emmanuel Dennis ve kart cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verdi. Genç teknik adam takımını sahaya, Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Dennis ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.
DAVINSON SANCHEZ İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.
Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.
Bu arada teknik direktör Okan Buruk'un savunmanın solunda Angelino'nun yerine görev verdiği Kazımcan Karataş da bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
DUBOIS, G.SARAY'A KARŞI İLK 11'DE
RAMS Başakşehir'in transfer döneminin son günü Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Dubois, Başakşehir'le ilk maçına geçtiğimiz hafta oynanan İstabulspor mücadelesinde çıkmış ve Pelkas'ın attığı golde pasın veren isim olmuştu. Başakşehir'in bir diğer yeni transferi Dennis de turuncu-lacivertli takımda ilk kez ilk 11'de görev aldı.
VICTOR NELSSON KADRODA YOK
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olması için izin verilen Nelsson'un kadroya alınmadığı bildirildi.
MAÇA ETKİLİ BAŞLAYAN G.SARAY OLDU
Mücadeleye daha etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Başakşehir'in geride oyun kurmasına izin vermeyen ve agresif bir pres yapan Galatasaray, kaptığı toplarla birlikte oyunu ilk dakikalarda yarı alana yıktı.
GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ
İlk tehlikesini 6. dakikada Tete'nin ceza sahası dışından attığı şut ile yakalayan Galatasaray, baskını artırmaya başladı. Ziyech ve Tete'yi etkili kullanan Galatasaray, 19. dakikada kırmızı kart bekledi.
Orta alandaki ikili mücadele sırasında Berkay Özcan, Lucas Torreira'ya faul yaptı. Hakem Kadir Sağlam, düdüğünü çalarak Berkay'a sarı kartını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Okan Buruk da dördüncü hakemin yanına giderek kırmızı kart beklediğini işaret etti.
Kadir Sağlam, bir süre VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesini beklediğini işaret etti. Mustafa öğretmenoğlu'ndan aksi yönde bir uyarı gelmeyince Kadir Sağlam sarı kartında kaldı.
Zaman zaman Galatasaray karşısında kontarataklar deneyen Başakşehir'de Karzev'in 26. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut Abdülkerim'e de çarptıktan sonra üst direğe gitti.
KAZIMCAN GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI
Bu pozisyon öncesinde Karzev ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kalan Kazımcan Karataş, sakatlandı. Kazımcan kendi kendine yerden kalkamadı ve yanına Galatasaray sağlık ekibi geldi. Gözyaşları içerisinde soyunma odasına giden Kazımcan, oyuna devam edemedi.
Kazımcan'ın yerine oyuna Kaan Ayhan girdi, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı geçti.
HAKIM ZIYECH'DEN G.SARAY FORMASIYLA İLK GOL
Galatasaray, 30. dakikadan sonra baskısını bir miktar daha artırdı ve 43. dakikada üstünlük golünü buldu.
Tete'nin pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, düzelterek ceza yayından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.
Faslı yıldız, ilk lig maçında asist yaptıktan sonra ikinci lig maçında da golle tanışmış oldu ve ilk iki maçında 1 gol 1 asist istatistikleri yakaladı.
ABDÜLKERİM SOLDAN ORTALADI, OLIVEIRA KAÇIRDI
Galatasaray, devre sonunda bir kez daha gole yaklaştı. Abdülkerim Bardakçı, çalımını attıktan sonra sol çizgiden ortasını yaptı. Arka direkte Sergio Oliveira kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.
ICARDI GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ
İkinci yarının başında Okan Buruk oyuna müdahale etti ve Barış Alper Yılmaz ile Sergio Oliveira kenara geldi. Yerlerine Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu girdi. Başakşehir'de ise Emmanuel Denis yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.
Galatasaray, ikinci yarının henüz başında penaltı kazandı. Ousseynou Ba'nın, Kerem Aktürkoğlu'na ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.
İlk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig tarihine geçti. Icardi, Başakşehir filelerini sarstı ve hem 12 maçlık seri yakaladı hem de rekorun yeni sahibi oldu. Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.
LEO DUBOIS, FARKI 1'E İNDİRDİ
Galatasaray, 2-0'dan sonra oyun temposunu düşürdü ve daha dengeli bir oyun oynamaya başladı. Başakşehir ise 2-0'dan sonra oyun disiplinini korumakta zorlandı.
Kontrataklarla Galatasaray savunmasını zorlayan Başakşehir, 64. dakikada farkı 1'e indirdi.
Deniz Türüç'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Leo Dubois'nın, sağ çaprazda yerden yaptığı vuruşta Davinson Sanchez'in müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti.
GALATASARAY'IN ÇIKIŞI DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da oyunun son yarım saatlik bölümünde Ziyech yerine Wilfried Zaha, Tete yerine Tanguy Ndombele oyuna girdi.
Başakşehir'e oyunun kontrolünü hiç vermeyen ve maç boyunca topla oynama yüzdesi 60'ın altıan düşmeyen Galatasaray, Kopenhag maçı dönüşü zorlu Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sol kanatta topla buluşup içe kat den Tete'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Karzev'in ceza sahası dışından şutunda Abdülkerim'in ayak koyduğu top yükseklik kazandı. Önde yakalanan Muslera'yı geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Karzev'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla yandan auta gitti.
43. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Solda topla buluşan Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Ziyech'e aktardı. Sırtı kaleye dönük Faslı futbolcu, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
45+1. dakikada Tete'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Abdülkerim, kendisini karşılayan rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte yükselen Oliveira'nın uygun durumda kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-2.
64. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan atağa katılan Dubois, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında kaleye yönelen topa Sanchez kayarak müdahale etse de öncesinde meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam golü verdi: 1-2.
82. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.
86. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan ortasında kale önünde Sanchez'in uçarak kafayla vurduğu topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 74 Cemali Sertel), Duarte, Ba, Lima, Karzev (Dk. 60 Abeid), Aleksic (Dk. 60 Figueiredo), Berkay Özcan (Dk. 74 Pelkas), Serdar Gürler, Dennis (Dk. 46 Deniz Türüç), Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 29 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 80 Ndombele), Ziyech (Dk. 66 Zaha), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Goller: Dk. 43 Ziyech, Dk. 50 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 64 Dubois (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 12 Dennis, Dk. 19 Berkay Özcan, Dk. 31 Lima (RAMS Başakşehir), Dk. 33 Oliveira, Dk. 82 Kerem Demirbay (Galatasaray)
Galatasaray, 43. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle öne geçti. Faslı yıldız, sarı kırmızılı formayla çıktığı 2. lig maçında ilk golünü atmayı başardı.
Mauro Icardi, 50. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Üst üste 12. lig maçında Icardi, en uzun gol atma serisiyle Süper Lig tarihine geçmeyi başardı. Arjantinli yıldız, bu 12 maçta toplam 19 kez fileleri havalandırdı.
Başakşehir, 64. dakikada Galatasaray'dan kiraladığı Leo Dubois ile farkı 1'e indirdi.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 13'e yükseltti. Başakşehir ise bu sezon 5. maçında 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Galatasaray, bir sonraki maçında İstanbulspor ile erteleme karşılaşmasına çıkacak. Başakşehir ise yine ertelenen maçta Fenerbahçe ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 5'Lİ ROTASYON
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de önemli değişiklikler yapıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle oynadığı maçın kadrosuna göre 5 değişiklikle RAMS Başakşehir karşısına çıktı.
Kopenhag maçında görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens yedeğe çekilirken, Victor Nelsson ise kadroda yer almadı.
RAMS Başakşehir maçında bu futbolcuların yerlerine Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira, Mateus Tete ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'de forma giydi.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Kazımcan Karataş, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu oturdu.
ÇAĞDAŞ ATAN İLK 11'E 3 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının başında ilk iç saha maçına çıktı.
Başakşehir'in başında ilk maçına geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında çıkan Çağdaş Atan, 2-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı. Çağdaş Atan, İstanbulspor maçına göre Galatasaray karşısında ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Atan, Cemali Sertel, Deniz Türüç ve Dimitrios Pelkas'ın yerine, Leo Dubois, Emmanuel Dennis ve kart cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verdi. Genç teknik adam takımını sahaya, Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay Özcan, Aleksic, Serdar Gürler, Dennis ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.
DAVINSON SANCHEZ İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.
Tottenham'dan transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu, yeni takımıyla ilk sınavını RAMS Başakşehir karşısında verdi.
Bu arada teknik direktör Okan Buruk'un savunmanın solunda Angelino'nun yerine görev verdiği Kazımcan Karataş da bu sezon ligde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
DUBOIS, G.SARAY'A KARŞI İLK 11'DE
RAMS Başakşehir'in transfer döneminin son günü Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois, eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Dubois, Başakşehir'le ilk maçına geçtiğimiz hafta oynanan İstabulspor mücadelesinde çıkmış ve Pelkas'ın attığı golde pasın veren isim olmuştu. Başakşehir'in bir diğer yeni transferi Dennis de turuncu-lacivertli takımda ilk kez ilk 11'de görev aldı.
VICTOR NELSSON KADRODA YOK
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer almadı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olması için izin verilen Nelsson'un kadroya alınmadığı bildirildi.
MAÇA ETKİLİ BAŞLAYAN G.SARAY OLDU
Mücadeleye daha etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Başakşehir'in geride oyun kurmasına izin vermeyen ve agresif bir pres yapan Galatasaray, kaptığı toplarla birlikte oyunu ilk dakikalarda yarı alana yıktı.
GALATASARAY KIRMIZI KART BEKLEDİ
İlk tehlikesini 6. dakikada Tete'nin ceza sahası dışından attığı şut ile yakalayan Galatasaray, baskını artırmaya başladı. Ziyech ve Tete'yi etkili kullanan Galatasaray, 19. dakikada kırmızı kart bekledi.
Orta alandaki ikili mücadele sırasında Berkay Özcan, Lucas Torreira'ya faul yaptı. Hakem Kadir Sağlam, düdüğünü çalarak Berkay'a sarı kartını gösterdi. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi. Okan Buruk da dördüncü hakemin yanına giderek kırmızı kart beklediğini işaret etti.
Kadir Sağlam, bir süre VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'nun incelemesini beklediğini işaret etti. Mustafa öğretmenoğlu'ndan aksi yönde bir uyarı gelmeyince Kadir Sağlam sarı kartında kaldı.
Zaman zaman Galatasaray karşısında kontarataklar deneyen Başakşehir'de Karzev'in 26. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut Abdülkerim'e de çarptıktan sonra üst direğe gitti.
KAZIMCAN GÖZYAŞLARIYLA ÇIKTI
Bu pozisyon öncesinde Karzev ile girdiği ikili mücadele sırasında yerde kalan Kazımcan Karataş, sakatlandı. Kazımcan kendi kendine yerden kalkamadı ve yanına Galatasaray sağlık ekibi geldi. Gözyaşları içerisinde soyunma odasına giden Kazımcan, oyuna devam edemedi.
Kazımcan'ın yerine oyuna Kaan Ayhan girdi, sol beke ise Abdülkerim Bardakçı geçti.
HAKIM ZIYECH'DEN G.SARAY FORMASIYLA İLK GOL
Galatasaray, 30. dakikadan sonra baskısını bir miktar daha artırdı ve 43. dakikada üstünlük golünü buldu.
Tete'nin pasıyla topla buluşan Hakim Ziyech, düzelterek ceza yayından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.
Faslı yıldız, ilk lig maçında asist yaptıktan sonra ikinci lig maçında da golle tanışmış oldu ve ilk iki maçında 1 gol 1 asist istatistikleri yakaladı.
ABDÜLKERİM SOLDAN ORTALADI, OLIVEIRA KAÇIRDI
Galatasaray, devre sonunda bir kez daha gole yaklaştı. Abdülkerim Bardakçı, çalımını attıktan sonra sol çizgiden ortasını yaptı. Arka direkte Sergio Oliveira kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.
ICARDI GOLÜNÜ ATTI, TARİHE GEÇTİ
İkinci yarının başında Okan Buruk oyuna müdahale etti ve Barış Alper Yılmaz ile Sergio Oliveira kenara geldi. Yerlerine Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu girdi. Başakşehir'de ise Emmanuel Denis yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.
Galatasaray, ikinci yarının henüz başında penaltı kazandı. Ousseynou Ba'nın, Kerem Aktürkoğlu'na ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Mauro Icardi, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.
İlk 11 başladığı son 12 maçın hepsinde gol atan Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig tarihine geçti. Icardi, Başakşehir filelerini sarstı ve hem 12 maçlık seri yakaladı hem de rekorun yeni sahibi oldu. Arjantinli forvet, ilk 11 çıktığı maçlarda sırasıyla Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, A.Gücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir'e toplam 19 gol attı.
LEO DUBOIS, FARKI 1'E İNDİRDİ
Galatasaray, 2-0'dan sonra oyun temposunu düşürdü ve daha dengeli bir oyun oynamaya başladı. Başakşehir ise 2-0'dan sonra oyun disiplinini korumakta zorlandı.
Kontrataklarla Galatasaray savunmasını zorlayan Başakşehir, 64. dakikada farkı 1'e indirdi.
Deniz Türüç'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Leo Dubois'nın, sağ çaprazda yerden yaptığı vuruşta Davinson Sanchez'in müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak kale çizgisini geçti.
GALATASARAY'IN ÇIKIŞI DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da oyunun son yarım saatlik bölümünde Ziyech yerine Wilfried Zaha, Tete yerine Tanguy Ndombele oyuna girdi.
Başakşehir'e oyunun kontrolünü hiç vermeyen ve maç boyunca topla oynama yüzdesi 60'ın altıan düşmeyen Galatasaray, Kopenhag maçı dönüşü zorlu Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada sol kanatta topla buluşup içe kat den Tete'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Karzev'in ceza sahası dışından şutunda Abdülkerim'in ayak koyduğu top yükseklik kazandı. Önde yakalanan Muslera'yı geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada Karzev'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla yandan auta gitti.
43. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Solda topla buluşan Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Ziyech'e aktardı. Sırtı kaleye dönük Faslı futbolcu, topu kontrol ettikten sonra dönerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.
45+1. dakikada Tete'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Abdülkerim, kendisini karşılayan rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Arka direkte yükselen Oliveira'nın uygun durumda kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraza hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, Ba'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
50. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-2.
64. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan atağa katılan Dubois, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında kaleye yönelen topa Sanchez kayarak müdahale etse de öncesinde meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği gerekçesiyle hakem Kadir Sağlam golü verdi: 1-2.
82. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan auta çıktı.
86. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan ortasında kale önünde Sanchez'in uçarak kafayla vurduğu topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 74 Cemali Sertel), Duarte, Ba, Lima, Karzev (Dk. 60 Abeid), Aleksic (Dk. 60 Figueiredo), Berkay Özcan (Dk. 74 Pelkas), Serdar Gürler, Dennis (Dk. 46 Deniz Türüç), Piatek
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 29 Kaan Ayhan), Torreira, Oliveira (Dk. 46 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 80 Ndombele), Ziyech (Dk. 66 Zaha), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Icardi
Goller: Dk. 43 Ziyech, Dk. 50 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 64 Dubois (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 12 Dennis, Dk. 19 Berkay Özcan, Dk. 31 Lima (RAMS Başakşehir), Dk. 33 Oliveira, Dk. 82 Kerem Demirbay (Galatasaray)