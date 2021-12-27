Ibrahim Sehic: "Trabzonspor'u yakalayabiliriz"

İttifak Holding Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ibrahim Sehic: 'Trabzonspor'u yakalayabiliriz'
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27 Aralık 2021 22:56
İttifak Holding Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlı takımın performansını değerlendiren Ibrahim Sehic "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Altı ay boyunca çok iyi çalıştık ve iyi iş çıkardık. İyi mücadele ettik. Hakkımızla ikinci sırayı aldık. Bu çıkışımızı sürdüreceğiz." dedi.

Konyaspor'un hedefinin sorulması üzerine Sehic "İlk hedefimiz ilk 3'te kalmak. Sonrasında Trabzonspor'u yakalamak istiyoruz. Senede Avrupa'da olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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