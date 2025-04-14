İbrahim Hatipoğlu'ndan Osimhen açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen'in ayrılık olarak yorumlanan sözleriyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İbrahim Hatipoğlu'ndan Osimhen açıklaması!
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14 Nisan 2025 09:27
Son güncelleme 14 Nisan 2025 09:31
Galatasaray'da gündemin ana maddelerinden biri Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in geleceği.

Nijeryalı yıldız, Samsunspor maçının ardından, geleceğiyle ilgili, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." demişti. Osimhen'in bu sözleri ayrılık olarak yorumlandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in bu sözleriyle ilgili AS'a konuştu. Hatipoğlu, Osimhen'in sözlerinin ayrılık olarak yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Hatipoğlu, "Osimhen'in sözleri ayrılacağı anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda ayrılsa bile Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi ama ayrılacağını söylemedi. Onun bizimle kalmasını istiyoruz." dedi.

Galatasaray'da bu sezon 33 maçta süre bulan Osimhen, 29 gol attı ve 6 asist yaptı.

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