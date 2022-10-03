Hull City'ye tanıdık isim!

İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için tanıdık bir teknik direktör gündeme geldi.



İngiliz basınında yer alan haberde, Şota Arveladze ile yollarını ayıran kulübün favorisinin, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal olduğu belirtildi.



Carvalhal'in daha önce Braga'da iki dönem görev yaptığı hatırlatırken, Sheffield Wednesday ve Swansea City ile İngiltere tecrübesinin de olduğu vurgulandı.



AL WAHDA'DAN AYRILACAK İDDİASI!



Öte yandan Carvalhal'in, 1 Temmuz 2022'de bir yıllık sözleşme imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'dan 4 maçın ardından ayrılacağı iddia edildi.



WOLVES DE OLABİLİR



Carlos Carvalhal'in ayrıca, Bruno Lage ile yollarını ayıran ve Portekizli birçok futbolcusu bulunan Wolverhampton Wanderers tarafından da düşünülebileceği kaydedildi.



TERİM, ŞENOL GÜNEŞ, SERGEN YALÇIN



Hull City için yeni teknik direktör adayları olarak Fatih Terim, Şenol Güneş, Sergen Yalçın, İsmail Kartal'ın isimleri de öne sürülmüştü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ