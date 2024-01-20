Hull City, Abdülkadir Ömür'ü bitiriyor!

Hull City, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün transferinde önemli mesafe kat etti. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyu hafta başında sağlık kontrolünden geçirmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hull City, Abdülkadir Ömür'ü bitiriyor!
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20 Ocak 2024 17:07
Trabzonspor'da Umut Bozok'la birlikte kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ!

İngiliz temsilcisinin Abdülkadir Ömür transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Hull City, final görüşmeleri sonrası oyuncuyu hafta başı sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İngiltere'ye götürmek istiyor.

BU SEZON PERFORMANSI!

Trabzonspor'da bu sezon 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 6 asist yaptı.

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