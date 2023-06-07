NBA'in eski yıldızlarından Dwight Howard, NBA ile işinin bitmediğini ve Sacramento Kings'in "şampiyonluk için mücadele etmesine" yardım etmek istediğini söyledi.



Howard, The Observer'dan Mark Haynes'e yaptığı açıklamadan kariyerini sonlandırmayı planlamadığını ve NBA'e dönüp Kings'in bir parçası olmak istediğini belirtti:



"Henüz NBA'den emekli olmuş değilim. Sacramento Kings'in şampiyonluk için mücadele etmesine yardım etmeyi çok isterim. Her ne kadar takımlarının oldukça hazır olduğuna inansam da."



Aynı röportajda Howard, Kings koçu Mike Brown'a da övgülerini sundu:



"Mike Brown'ı severim. Bence harika bir koç ve bu yılki başarıları çok etkileyiciydi."



Eski Los Angeles Lakers yıldızı, geçtiğimiz sezon Tayvan'ın T1 Ligi'nde Taoyuan Leopards forması giymiş ve maç başına 23.2 sayı, 16.2 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı. NBA'de oynadığı son sezonda ise Lakers formasıyla 60 maçta 6.2 sayı ve 5.9 ribaund istatistiklerini tutturmuştu.





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