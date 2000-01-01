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Howard: "LeBron James'le takım arkadaşı olduğuma inanamadım"

Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, LeBron James ile Lakers takım arkadaşı olmasının "şok ediciliğinden" bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers pivotu Dwight Howard, LeBron James ile Lakers takım arkadaşı olmasının "şok ediciliğinden" bahsetti.

LeBron ve Howard birbirlerini gençliklerinden beri tanıyorlar ve profesyonel kariyerlerinin çoğunda rakip olmuşlardı. Bununla birlikte, Lakers'da takım arkadaşı olduklarında, Howard bu duruma inanamadığını belirtti.

Howard, takım arkadaşı Jared Dudley'ye Instagram canlı yayınında katıldı. Sohbetlerinde, Lakers pivotu, James'le geçmişte olan düellolarını hatırladı ve bir gün aynı NBA ekibinde asla yan yana oynayamayacakları inancını konuştu:

"Abi çok delice. Kız kardeşime anlattığımı hatırlıyorum, 15, 16 yaşından beri ben ve LeBron birbirimize karşı oynuyorduk. Ve asla beraber oynayamayacağımızı söylüyordum. Hep birbirimize karşı oynamıştık. Birdenbire takım arkadaşı olduk. İnanamadım. Ve LeBron James ile oynamanın delice olduğunu kendi kendime söylüyordum. Hala şok edici. Başka anneden kardeşler gibiyiz. Çılgınca bir durum."

James'in Cleveland Cavaliers'la ilk döneminde, LeBron, 2009 Doğu Konferansı Finalleri'nde Howard ve Orlando Magic ile yüzleşmişti.


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