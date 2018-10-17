  •  
    ..Ve Eljif Elmas'a milli takımda şok: İlk kez!..
  •  
    Terim'den Zanetti'ye öneri; Cannavaro gibi
  •  
    Galatasaray'a 'Ocak'ta' bir değil, iki golcü daha!
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş öneri; "Yeniden Yanal..."
  •  
    Ve Manchester City'den Türkiye'ye DEV harekat

Hollanda, Belçika karşısında yine kazanamadı!

Brezilya, Arjantin'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 yendi, Belçika-Hollanda maçı 1-1 bitti

Kaynak: Sporx.com ve AA
Hollanda, Belçika karşısında yine kazanamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2018 00:02
Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık maçlarında Brezilya, Arjantin'i 1-0 yendi, Belçika ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı. 

Son dünya 3'üncüsü Belçika, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı. Ryan Babel bu maçta süre almadı. Belçika, böylece Hollanda'ya karşı 1997'den beri oynadığı 8. maçta da yenilmedi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için