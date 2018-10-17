Hollanda, Belçika karşısında yine kazanamadı!

Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık maçlarında Brezilya, Arjantin'i 1-0 yendi, Belçika ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.
Son dünya 3'üncüsü Belçika, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı. Ryan Babel bu maçta süre almadı. Belçika, böylece Hollanda'ya karşı 1997'den beri oynadığı 8. maçta da yenilmedi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.
Son dünya 3'üncüsü Belçika, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı. Ryan Babel bu maçta süre almadı. Belçika, böylece Hollanda'ya karşı 1997'den beri oynadığı 8. maçta da yenilmedi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın