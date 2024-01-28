Hilal Öztürk altın madalya kazandı

Milli judocu Hilal Öztürk, Portekiz Grand Prix'inde kadınlar +78 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli judocu Hilal Öztürk,, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen organizasyonun final mücadelesinde Japon rakibi Miki Mukunoki'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli judocu Hilal Öztürk,, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen organizasyonun final mücadelesinde Japon rakibi Miki Mukunoki'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.