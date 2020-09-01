Hidayet Türkoğlu görevi bırakacağı tarihi açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi'ni açmadan görevini bırakmayı düşünmediğini söyledi.Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Başkan Türkoğlu, genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "" ifadelerini kullandı.En kısa sürede Basketbol Gelişim Merkezi'nin temelini atmak istediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye Basketbol Federasyonu, bütçesinin yüzde 80'ini sponsorlar sayesinde ayakta tutan bir federasyon. İnşallah bu böyle devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu gibi bağımsızlığı hak eden bir federasyon olduğumuzu dile getirmek istiyoruz. Bağımsızlığı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu süreci de başarabilirsek daha büyük işler yapabileceğimizi bilmenizi istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.