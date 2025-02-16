Hentbolda toplu sonuçlar

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16'ncı ve Erkekler Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 2'şer maç yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda toplu sonuçlar
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16 Şubat 2025 23:40
 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16'ncı ve Erkekler Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 2'şer maç oynandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kadınlar Süper Ligi:

Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 38-32

Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı: 34-27

- Erkekler Süper Ligi:

Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 45-36

Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-26

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