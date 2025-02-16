Hentbolda toplu sonuçlar

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16'ncı ve Erkekler Süper Ligi'nin 17'nci haftasında 2'şer maç oynandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Süper Ligi:
Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 38-32
Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı: 34-27
- Erkekler Süper Ligi:
Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 45-36
Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-26
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kadınlar Süper Ligi:
Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 38-32
Armada Praxis Yalıkavak-Adasokağı: 34-27
- Erkekler Süper Ligi:
Beykoz Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 45-36
Konya Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 22-26