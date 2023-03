Hentbolda milliler, Lüksemburg'u farklı yendi!

2024 EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg'u 31-20 yendi.



Müsabaka öncesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Milli takım oyuncuları, sahaya depremde hayatını kaybeden A Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya'nın ismi her sporcu için ayrı ayrı anons edilerek çağrıldı.



Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, depremde hayatını kaybeden milli takım kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına hazırlatılan plaketi kardeşi Gözde Kütahya'ya takdim etti. Kütahya plaketi alırken göz yaşlarını tutamadı.



Milli takım, 16 Nisan'da gruptaki beşinci maçında ise Portekiz'i konuk edecek.



A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki son maçını ise 30 Nisan'da Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.



Salon: Selçuklu Belediyesi



Hakemler: Dorian Sirbu, Victor Serdiuc (Moldova)



Türkiye: Taner Günay (Mehmet Emre), Enis Harun Hacıoğlu, Çetin Çelik 1, Yakup Yaşar Simsar 1, Baran Nalbantoğlu, Halil İbrahim Öztürk 1, Eray Karakoç 1, Şevket Yağmuroğlu 7, Çağlayan Öztürk 4, Can Çelebi 1, Alper Aydın, Samet Kamberoğlu 6, Ömür Pehlivan 6, Tolga Durmaz 1, Gökay Bilim 2



Lüksemburg: Aguer (Herrmann), Trivic 2, Krier 2, Guden, Ilic 5, Tomassini, Weyer 2, Wirtz 1, Scheid, Meyers, Rastoder 2, Kaysen 4, Etute 1, Biel 1, Veidig



İlk yarı: 17-8



İki dakika cezası alanlar: Can Çelebi (Türkiye)





