Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 12. hafta, Erkekler Süper Ligi'ne ise 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hentbol liglerinde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig:
21 Ocak Cumartesi:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muratlı Atatürk)
16.00 Üsküdar Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)
17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor- Totemcard Adasokağı (Bodrum Binnaz Karakaya)
23 Ocak Pazartesi:
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (GMK Atatürk)
26 Ocak Perşembe:
14.00 Kastamonu Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Kastamonu)
Erkekler Süper Lig:
21 Ocak Cumartesi:
14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık (Serdivan)
17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Ümraniye Belediyespor (Süleyman Seba)
22 Ocak Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto (Köyceğiz)
16.00 Beykoz Belediyespor- MKE Ankaragücü (R. Şahin Köktürk)
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hentbol liglerinde haftanın programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig:
21 Ocak Cumartesi:
15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muratlı Atatürk)
16.00 Üsküdar Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)
17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor- Totemcard Adasokağı (Bodrum Binnaz Karakaya)
23 Ocak Pazartesi:
16.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (GMK Atatürk)
26 Ocak Perşembe:
14.00 Kastamonu Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Kastamonu)
Erkekler Süper Lig:
21 Ocak Cumartesi:
14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık (Serdivan)
17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Ümraniye Belediyespor (Süleyman Seba)
22 Ocak Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto (Köyceğiz)
16.00 Beykoz Belediyespor- MKE Ankaragücü (R. Şahin Köktürk)
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