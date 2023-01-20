Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 12. hafta, Erkekler Süper Ligi'ne ise 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda haftanın programı
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20 Ocak 2023 15:00
Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'ne 12. hafta, Erkekler Süper Ligi'ne ise 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hentbol liglerinde haftanın programı şöyle:

Kadınlar Süper Lig:

21 Ocak Cumartesi:

15.00 Tekirdağ Süleymanpaşa- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Muratlı Atatürk)

16.00 Üsküdar Belediyespor- Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)

17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor- Totemcard Adasokağı (Bodrum Binnaz Karakaya)

23 Ocak Pazartesi:

16.00 Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor (GMK Atatürk)

26 Ocak Perşembe:

14.00 Kastamonu Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor (Kastamonu)

Erkekler Süper Lig:

21 Ocak Cumartesi:

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık (Serdivan)

17.00 Beşiktaş Yurtbay Seramik-Ümraniye Belediyespor (Süleyman Seba)

22 Ocak Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto (Köyceğiz)

16.00 Beykoz Belediyespor- MKE Ankaragücü (R. Şahin Köktürk)

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