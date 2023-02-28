Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkisi altına alan depremin ardından çeşitli yardımlarda bulunan Kuzeyboru Voleybol Takımı'nın sporcusu Ana Beatriz Correa, bu süreçte yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı.



Depremin ardından eski BJK'lı vatandaşı Josef de Souza ile iletişim kurduğunu belirten voleybolcu şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyler alıp teslim noktalarına götürmeye başladım. Bir arkadaşım yakından görmek istediğini söyledi, ben de katılayım dedim. Daha çok yardım etmek istedim."



"JOSEF'LE GÖRÜŞTÜM"



Vatandaşı Josef'le iletişim kuran Bia, günlerce Josef'le birlikte toplanan paralarla alışveriş yaparak deprem bölgesindeki insanlara yardım dağıttığını belirterek, "İnsanlar oradan çıkamıyor. Bazıları paraları olmadığı için, bazıları da kimin gömüldüğü haberini bekledikleri için. İnsanlar en azından yakınlarıyla vedalaşmak için bütün gün orada haber bekliyor" dedi.



Depremden bir sonraki gün 31 yaşına giren Bia, Anksiyete sorunu yaşamaya başladığını da vurgulayarak, Kuzeyboru'dan ayrıldığını açıkladı.







