"Hawks, Trae Young'ı bu yaz takasa açabilir" iddiası!

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın bu yaz takasa müsait olabileceğini düşünen bazı takımlar olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Hawks, Trae Young'ı bu yaz takasa açabilir' iddiası!
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09 Şubat 2024 15:37
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın bu yaz takasa müsait olabileceğini düşünen bazı takımlar olduğu iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer'ın haberine göre, Hawks yönetimiyle yapılan görüşmelerde Young'ın bu yaz döneminde müsait olabileceğine dair işaretler bulunuyor.

Hawks, Dejounte Murray'yi de başlangıçta takasa açmış olmasına rağmen kendisini kadroda tutmaya karar vermişti ve bu durumun Young'ın müsait olması durumunda daha önemli bir getiri beklendiğinin sinyalini verdiği düşünülüyor.

Los Angeles Lakers ve San Antonio Spurs ekiplerinin, Young'ın takas piyasasına girmesi durumunda kendisiyle ilgilenen takımlar olduğu belirtilmişti.

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