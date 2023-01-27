Hatayspor transferi açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak'ı renklerine bağladığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Dudziak'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya kattık. Jeremy Dudziak, Onursal Başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Jeremy Dudziak'a 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."





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