Hatayspor, Konyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.