Hatayspor, Konyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Konyaspor'a konuk olacak
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23 Kasım 2024 13:34
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde 6 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 14 puanla 10. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.

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