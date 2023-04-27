Hatayspor'dan transfer açıklaması; '10-12 isim'

Depremin ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un Başkanvekili Aydın Toksöz, gelecek sezonla ilgili planlarını anlattı.



"ŞİMDİDEN 2-3 FUTBOLCU İLE ANLAŞMA SAĞLADIK"



"Yurt dışında izlediğim, beğendiğim futbolcularla bire bir görüşmeler yapıyorum. Daha önce çalışırken sadece videolarını izliyordum, şimdi hem görüntülerini izliyorum ve tespit ettiğimiz oyuncuların maçlarını gidip yerinde izleme, kendileriyle görüşme fırsatım oluyor. Hatay'ın durumunu anlatıyorum. Sağ olsun gerçekten oradaki oyuncular da Hatay'ın durumunu bilmelerine rağmen benim söylediklerimle beraber bana inanıp buraya gelmeyi tercih ediyorlar. Şimdiden 2-3 oyuncuyla anlaştık gibi."



"EN AZ 10-12 OYUNCU TRANSFERİ YAPILACAK"



"Şu anda kadromuzda ayrılan oyuncularımız oldu. Mevcut kadroda 15-16 futbolcumuz var, en az 10-12 transfer yaparak Hatayspor'u yeni sezona hazırlayacağız. Kiralık oynayanlar geri dönecek ama bonservisiyle verdiğimiz oyuncuları döndürmek zor.



Maliyeti olmadan yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz, Başka takımlarda kiralık oynayan oyuncularımla konuşuyorum. Onların bütün performans bilgilerini, kendilerinden moral ve motivasyon bilgilerini alıyorum. İnşallah onlarla en iyi şekilde hazırlanarak Hatayspor'u dediğim gibi Ankakuşu gibi hayata döndüreceğiz."







