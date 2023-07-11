Hatayspor'da son transfer: Joelson Fernandes

Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Joelson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da son transfer: Joelson Fernandes
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11 Temmuz 2023 22:25
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Joelson Fernandes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Sporting Lizbon ve Basel kulüplerinde forma giyen Portekiz Ümit Milli Takımı oyuncusu Fernandes ile anlaşma sağlandığı belirtilerek,"Joelson Fernandes ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Fernandes'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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