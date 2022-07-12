Hatayspor transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Serkan Özbalta yönetiminde yeniden yapılanmaya giden Hatayspor, ön libero arayışında rotasını Rusya'ya çevirdi. Bordo-beyazlıların, Rus ekibi Ural'dan ayrılan Rafal Augustyniak için girişimlere başladığı gündeme geldi.



RAFAL AUGUSTNIAK KİMDİR?



28 yaşındaki Polonyalı dinamo, Polonya ve Rusya dışında başka bir ülkede futbol oynamadı. Geçen sezon 27 maçta 3 gol, 2 asist yaptı. 1 kez milli formayı giyen Augustyniak, stoperde de oynayabiliyor.





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