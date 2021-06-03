Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı

Atakaş Hatayspor, Sarıyer'den 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, 18'lik golcüyü açıkladı
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03 Haziran 2021 18:00
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu

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