Hatay'da olay: Taylan Antalyalı kırmızı kart gördü!

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu.



Mücadelenin 83. dakikasında hakem Erkan Özdamar, Kerem Aktürkoğlu'na yapılan pozisyona faul düdüğünü çaldı.



Oyunun durduğu anda Kerem Aktürkoğlu'na yapılan faulden önce girdiği bir ikili mücadele sonrasında yerde kalan Taylan Antalyalı ayağa kalkarken, Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro'ya bir müdahalede bulundu.



Taylan'ın bu müdahalesi sonrasında Ribeiro yüzünü tutarak yere düştü. Bu olay sonrasında hakem Erkan Özdamar, Taylan Antalyalı'ya kırmızı kart gösterdi ve oyundan ihraç etti.





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