Hatay'da kazanan TÜRŞAD!

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 1. haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatay'da kazanan TÜRŞAD!
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01 Ekim 2022 17:54
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 1. haftasında TÜRŞAD, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1 ile TÜRŞAD oldu. Zorlu maç 114 dakika sürdü.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Kadir Girente

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Boğaçhan Zambak, Bucko, Yiğit Yıldız, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Berkan Bozan, Burhan Zorluer, Batuhan Yurdagül, Fatih Eren Uğur, Ahmet Emre Çetinkaya, Çağatay Kır)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Nevzat Güneş, Ali Alp Çayır)

Setler: 17-25, 25-27, 25-21, 20-25

Süre: 114 dakika (25, 37, 26, 26)

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