Hasan Şaş: 'Icardi ve Sane, izne gitmesin!'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, milli araya lider olarak girdi.
SporON Youtube kanalında konuşan Galatasaray efsane isimlerinden biri olan Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımdaki bazı oyuncularla alakalı flaş eleştirilerde bulundu.
İşte Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:
"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAZ"
"Galatasaray, Avrupa deplasmanında olsa Eren Elmalı- Jakobs ikilisi başımın tacı. Ama Galatasaray, Rams Park'ta maça çıkıyorsa, böyle iki tane sol bekle oynamaz, Galatasaray büyüklüğüne yakışmaz. Barış, Yunus, Sane, Sallai oynar. He deplasmandasındır, rakip kanat oyuncusu senin üzerine çöküyordur, onu anlarım ama öbür türlü olmaz."
"ICARDI VE SANE, İZNE GİTMESİN"
"Icardi ve Leroy Sane… Biraz gayret etsinler, acaba dedirtmesinler. Biraz da tatile çıkmasınlar, antrenman yapsınlar, biraz da kendinden ödün versinler. İzin 4 gün mü? Gitme kardeşim. Kemerburgaz'da kal, antrenmanını yap."
