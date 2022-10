Hasan Çavuşoğlu: 'Hakemler de hata yapacak'

Corendon Alanyaspor Kuübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Futbol sahada oynanıyor. Biz maça iyi başlayamadık. Rakibe 2 güzel ikram yaptı futbolcularımız. Futbolda bunlar var. Basit hatalardı ve 2 gol oldu. İlk yarı çekişmeli geçti. Tabii Galatasaray büyük bir takım, büyük bir kulüp. Tartışılmaz zaten. İkinci yarı hocamız değişikliklerle başladı. Rakip eksik de kaldığı için kontrol tamamen bizdeydi. Direkten dönenler, karşı karşıya atamadıklarımız, çok fazla pozisyonumuz vardı ve 2-2 bitti. Her iki takım futbolcularını da emeklerinden ötürü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



"HAKEMLER DE HATA YAPACAK"



Hakem Ali Palabıyık'ın Boey'e gösterdiği kartla ilgili olarak Çavuşoğlu, "Her zaman, her yerde tepkiler olur. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bunlar futbolda olağan şeyler. Hakemlerin verdiği kararlarla alakalı en az konuşan başkan benim. Futbolda hata hep olacak. Biz başkanlar, teknik heyetler, futbolcular hep hata yapıyoruz. Hakemler de hata yapacak. Onlar da işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bazen doğru olabilir, bazen yanlış olabilir." dedi.



"2 KİŞİSEL HATADAN 2 GOL YEDİK"



Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı geri dönüşleri sorulan Alanyaspor'un başkanı, "Antalyaspor maçında iyi oynadık. Devamını bekliyorduk ama bariz 2 kişisel hatadan 2-0 mağlup duruma düştük. Rakip 10 kişi kalınca ve oyuncu değişiklikleri de olunca oyunu kontrol altına aldık. Futbolda bunlar olur." cevabını verdi.



"ERDEN TİMUR SEVDİĞİMİZ KARDEŞİMİZ"



Erden Timur'un hafta içi yaptığı açıklamalarla ilgili görüşünün sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Ben hiçbir başkanın, yöneticinin açıklamalarına yorum yapmam. Herkesin kendi görüşüdür, duruşudur. Öyle görmüştür. Görüşlere saygı duyarım. Katılırım katılmam ayrı şey. Erden kardeşimiz, sevdiğimiz bir kardeşimiz. Görüşüne saygı duyuyorum." cevabıyla konuşmasını noktaladı.





