Hasan Arat kürsüde yumruklandı; Beşiktaş'ta olay çıktı!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hasan Arat, olağan divan kurulu toplantısında konuşma yaparken, kürsüde yumruklu saldırıya uğradı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.
Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.
Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.
OLAYLAR NASIL ÇIKTI?
Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdi.
Ardından Tevfik Yamantürk'ün, Arat'a "hırsız p...." demesi üzerine Arat arkasına dönüp "Sen göreceksin" dedi.
Tevfik Yamantürk de "Sen göreceksin" dedi ve Hasan Arat'a fiziksel müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.
İŞTE HASAN ARAT'IN SALDIRI ÖNCESİ SÖZLERİ
Daha önce genel kurullara gelme imkanı olmadığını söyleyen Hasan Arat, "Uzun bir aradan sonra sizlerle bütün gelişmeleri paylaşmak için bu çatının altında buluşmak istedim. Daha önce buna imkanım olmadı. Bir önceki divana gelecekti. Fakat divan ertelendiği için başka nedenle gelemedim. Bugüne kadar da hiçbir yerde çıkıp, gelişmelerle ilgili konuşmadım. Biz önce kendi çatımız altında konuşacağız, kendi meselelerimizi kendimiz konuşacağız dedim. Gördüm ki bu 4.5 aylık dönemde her türlü iftira, her türlü hakaret, ailemize, çocuklarımıza her türlü şeyler buralardan söylendi. Bu çok acıdır. Bu makamlardan söylendi ve kimse sesini çıkartmadı, kimse durdurmadı. Kimse demedi ki durun, dinleyin, ne oldu bir öğrenelim. Ben bugün korksam buraya gelmezdi. İnsanda insaf olur ya. Beni 17'nci sıraya koydunuz. Benim için önemli değil. Ben Beşiktaş'ın 35'inci başkanı olarak gönül isterdi ki bu haziruna hitap edeyim. Çalıştım, süreme baktım. Eski başkan geldi burada 36 dakika konuştu. O süreye göre kendimi ayarladım" diye konuştu.
'GİTMEM GEREKİYORDU DEDİM VE GİTTİM'
Beşiktaş'ın çıkarları ve kendi sağlığı için görevi bıraktığının altını çizen Arat, "3 Aralık 2023'te Beşiktaş Genel Kurulu Üyeleri dışarda sıralar, kuyruklar oluşturarak verdikleri oylarla Beşiktaş başkanlığına geldim. 5 Aralık 2023 günü mazbatamı aldım. Bugünden 361 gün sonra 29 Kasım 2024'te görevimden ayrıldım. Dedim ki 17 yaşında bu kapıdan nasıl boynu dik, alnı açık girdiysem aynı şekilde çıkıyorum dedim. Taraftarımızın, burada çalışan arkadaşlarımızın samimi vedalarıyla ayrıldım. Gitmem gerekiyordu dedim ve gittim. Evet gitmem gerekiyordu. Burada Beşiktaş taraftarına bu ayrılma şeklini çok gördüler. İnsan ayrılabilir. Özel nedenlerimle ayrıldığımı söyledim. Herkes bir an önce benim hayata veda etmemi bekledi ama şu anda yaşıyorum. Neticelerim de iyi çıkıyor. 29 Kasım'da Beşiktaş'ın çıkarları, kendi sağlığımı ve ailemi düşünerek bu kararı verdim. Bu sürecin Beşiktaş'a zarar vermemesi için sustum. Hem başkan adayı Hüseyin Bey ile hem de Serdal Bey ile konuştum. Hiçbir yere çıkıp, seçim arifesinde görüş beyan edip, camiayı karıştırmak istemedim. Çünkü Beşiktaş'ın meseleleri bu çatı altında konuşulmalıydı. Şahsıma, Beşiktaş için görev yapmış, emek vermiş insanlara yürütülen linç girişimi iyi niyetli bir sorgulama değil, bilinçli bir itibarsızlaştırma operasyonudur. Biraz önce Sayın başkan söyledi. İftira atıyorlar, sayın başkan söylemeye devam edecekler siz dayanıklı olun. Çünkü bu makama geldiğiniz zaman kaderiniz budur. Ben ve yönetimim 23 Aralık 2023 ve 31 Mayıs 2024 döneminde ibra edildi. Bütçemiz mali genel kurulda onaylandı. Benim hesap vereceğim dönem 31 Mayıs 2024 – 29 Kasım 2024'tür. Süreç, bu dönemin tabloları açıkladığında ortaya çıkacaktır. Hesap sormak isteyenler önce rakamlarla, belgelerle konuşacak. Gerçekler rakamlarla konuşur, iftiralar dedikodularla. Beşiktaş'ta ne oluyor biliyor musunuz ? Bazı atanmışların, seçilmişlerin önüne geçtiği ve atanmışların, seçilmişlere ayar vereceği bir düzene gelmiştir Beşiktaş. Ben ve arkadaşlarımı sosyal medyada linçleriyle ve basında algı operasyonlarıyla susturabileceklerini zannedenler yanılıyor. Bakın buradayım, konuşuyorum. İstediğiniz soruyu da bana sorabilirsiniz. İftira rüzgar eser, hızla dağılıp, unutulur. Ama gerçeğin kökleri en derin karanlıklarda bile yeşermeye devam eder. Bakın görev süremde yaptıklarımı anlatmayacağım" şeklinde konuştu.
'BEN NE ZAMAN BEŞİKTAŞ'IN MALINA ÇÖKTÜLER DEDİM O ZAMAN DÜĞMEYE BASILDI'
Beşiktaş camiasının konularını ulu orta konuşmak istemediği için bugüne kadar sustuğunu belirten Hasan Arat, "Ben ne zaman Beşiktaş'ın malına çöktüler dedim o zaman düğmeye basıldı. Tehdit ediliyoruz dedim kimseden ses çıkmadı. Mallarımız, tapularımız var dedim, kimseden ses çıkmadı. Tevfik Bey'i ziyaret ettim, bir koruma ayarlayalım mı dedi. Yok, merak etmeyin devletin haberi var dedim. Dijital app ile ilgili çok güzel açıklamalarda bulunuldu, sahip çıkalım. 300 bin cüzdan olmuş, ciddi bir aylık gelir olduğunu da anlıyorum. Günlerdir dediler ki sükut ikrardan gelir, sükut ikrardan falan gelmez. Geldim buradayım. Haklının da acelesi yoktur. Ben sustum, ama bu sessizlik korkudan değildi. Bu sessizlik ne kaçıştı ne kabullenişti. Bu sessizlik kalbimde Beşiktaş sevgisini taşıyan herkesin anlayabileceği türden bir derinlikti. Camiamdan yaşananları ulu orta konuşmak istemedim. Konuşmak bana eziyet verirdi. Ben Beşiktaş'a çocuk yaşta geldim, parkelerde ter döktüm. Beşiktaş beni okuttu. Yönetime aklımı, kalbimi kordum. 11 ayda 2 kupa kazandık. Hentbolda da 3 kupa kazandık. O gün kupa kazandığımızda bize sarılanlar bugün ciddi ciddi iftiralarla karşımıza çıkıyorlar. Bir tane belge gösterin. Yorumcular çıkıyor 100 milyon Dolar'ı kaybolmuş diyorlar. Başkan açıkladı, 50 milyon Euro faiz dedi. Ekranda 40 milyon çıktı. 40-50 milyon civarında faiz var bunu kabul edin. Bunu biz bir önceki yönetimden aldık. Serdal Bey bizden aldı. Eğer halka arzı yapamazsak, faiz aynı şekilde devam edecek. Beşiktaş'ın 1 numaralı kanseri budur. Beşiktaş'ın borcu 122 yıllık borcu 11 ayda 2 katına çıktı dediler. Ben sustukça başkaları bağırdı. Ben içime attıkça onlar dışarıya iftirayı saçtı. Bir adam sustu diye, koca bir sevgiyi gölgelemeye kalktılar. Ben ayrıldım dedim, onlar terk etti dediler. Hakikat zamanla yürür. Sadece vicdanlı dinler, düşünür. Bu zaman zarfında bana olan inancını kaybetmeyip, bu güveni her zaman hisseden bütün arkadaşlarıma hassasiyetle teşekkür ediyorum. Divan başkanı geçtiğimiz toplantılarda adım ve kulübümüzün üstünde yanlış algılar oluşturmaya çalıştığı, devlet kurumlarının ismini kullanarak ifade özgürlüğünü aşan suçlamalar yaptı. Kendisinin kulüp başkanlığı ve şahsım üstüne düşünceleri olabilir. Ama bahsettiği konular ciddi konular. Bu konular yenilir, yutulur meseleler değil. Yaşı 80'ler civarındaymış, bir şeyler söylüyormuş. Ya bu kulüpte gizli tanık mı var, çıkıp konuşsunlar. Konuşmayan da namerttir. Belgelerle konuşsunlar. Ben diyorum ki aynı şekilde hodri meydan diyorum. Her türlü hukuka, adalete istediğiniz makama Serdal Adalı da gelsin, Murat Kılıç da gelsin, Tevfik Yamantürk de gelsin, Gökhan Bey de gelsin hep beraber gidelim. Kim temizmiş, değilmiş görelim. Öyle laf atmakla bu işler olmaz. Denetim kurulu çalışmış, gayet güzel rapor hazırlamış. Saygı duyacağız. Ama algı oluşturacak şeyler olmamalı. Ben 122 yıllık mesele, diğer kulüplerde konuşuldu mu ? Bunu yapmayın. Çim meselesi, aydınlatma meselesi, çatı meselesi konuşuluyor. Denetleme kurulu raporunu yazdı. Çatıda giderler, bilirkişi bakar. Daha önceki yönetimin seçtiği Fransız bir firma vardı. Çatıda yapılan şey aynıdır. Fransız firmasını yapılmıştı. Çatıda iki firma teklif vermiş, bunların 1 milyon 195 diğeri 951. Bizim bunu tercih etme nedenimiz 25 yıllık bir garantidir. Bu garantiyle ilgili gider incelemenizi yaparsınız. Aradaki fark 243 bin Euro'dur" ifadelerini kullandı.
Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, salonda sesler yükseldi. Hasan Arat, salonun susturulması gerektiğini ifade ederken, toplantıya ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi. Daha sonra Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile bir tartışma yaşandığı sırada salonda bulunan kişilerden birisi Hasan Arat'a yumruk attı. Yumruk atılmasının ardından ortalık karışırken, divan kurulu toplantısı tatil edildi.
Beşiktaş'ın 2025 yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriliyor. Eski başkanlardan Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada salonda sesler yükseldi.
Seslerin yükselmesinin ardından Arat konuşmasına devam ederken, gerginlik daha da yükseldi. Arat, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün araya girmesiyle bu kez Yamantürk ile gerginlik yaşadı.
Yamantürk'ün Arat'a yumruk attığı görülürken daha sonra salondan birisi gelerek Hasan Arat'a yumruk attı. Ortalığın karışmasının ardından olağan divan kurulu toplantısı tatil edildi.
OLAYLAR NASIL ÇIKTI?
Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'a "terbiyesiz" demesi üzerine, Arat "Sensin terbiyesiz" şeklinde yanıt verdi.
Ardından Tevfik Yamantürk'ün, Arat'a "hırsız p...." demesi üzerine Arat arkasına dönüp "Sen göreceksin" dedi.
Tevfik Yamantürk de "Sen göreceksin" dedi ve Hasan Arat'a fiziksel müdahalede bulundu ve ortalık karıştı.
İŞTE HASAN ARAT'IN SALDIRI ÖNCESİ SÖZLERİ
Daha önce genel kurullara gelme imkanı olmadığını söyleyen Hasan Arat, "Uzun bir aradan sonra sizlerle bütün gelişmeleri paylaşmak için bu çatının altında buluşmak istedim. Daha önce buna imkanım olmadı. Bir önceki divana gelecekti. Fakat divan ertelendiği için başka nedenle gelemedim. Bugüne kadar da hiçbir yerde çıkıp, gelişmelerle ilgili konuşmadım. Biz önce kendi çatımız altında konuşacağız, kendi meselelerimizi kendimiz konuşacağız dedim. Gördüm ki bu 4.5 aylık dönemde her türlü iftira, her türlü hakaret, ailemize, çocuklarımıza her türlü şeyler buralardan söylendi. Bu çok acıdır. Bu makamlardan söylendi ve kimse sesini çıkartmadı, kimse durdurmadı. Kimse demedi ki durun, dinleyin, ne oldu bir öğrenelim. Ben bugün korksam buraya gelmezdi. İnsanda insaf olur ya. Beni 17'nci sıraya koydunuz. Benim için önemli değil. Ben Beşiktaş'ın 35'inci başkanı olarak gönül isterdi ki bu haziruna hitap edeyim. Çalıştım, süreme baktım. Eski başkan geldi burada 36 dakika konuştu. O süreye göre kendimi ayarladım" diye konuştu.
'GİTMEM GEREKİYORDU DEDİM VE GİTTİM'
Beşiktaş'ın çıkarları ve kendi sağlığı için görevi bıraktığının altını çizen Arat, "3 Aralık 2023'te Beşiktaş Genel Kurulu Üyeleri dışarda sıralar, kuyruklar oluşturarak verdikleri oylarla Beşiktaş başkanlığına geldim. 5 Aralık 2023 günü mazbatamı aldım. Bugünden 361 gün sonra 29 Kasım 2024'te görevimden ayrıldım. Dedim ki 17 yaşında bu kapıdan nasıl boynu dik, alnı açık girdiysem aynı şekilde çıkıyorum dedim. Taraftarımızın, burada çalışan arkadaşlarımızın samimi vedalarıyla ayrıldım. Gitmem gerekiyordu dedim ve gittim. Evet gitmem gerekiyordu. Burada Beşiktaş taraftarına bu ayrılma şeklini çok gördüler. İnsan ayrılabilir. Özel nedenlerimle ayrıldığımı söyledim. Herkes bir an önce benim hayata veda etmemi bekledi ama şu anda yaşıyorum. Neticelerim de iyi çıkıyor. 29 Kasım'da Beşiktaş'ın çıkarları, kendi sağlığımı ve ailemi düşünerek bu kararı verdim. Bu sürecin Beşiktaş'a zarar vermemesi için sustum. Hem başkan adayı Hüseyin Bey ile hem de Serdal Bey ile konuştum. Hiçbir yere çıkıp, seçim arifesinde görüş beyan edip, camiayı karıştırmak istemedim. Çünkü Beşiktaş'ın meseleleri bu çatı altında konuşulmalıydı. Şahsıma, Beşiktaş için görev yapmış, emek vermiş insanlara yürütülen linç girişimi iyi niyetli bir sorgulama değil, bilinçli bir itibarsızlaştırma operasyonudur. Biraz önce Sayın başkan söyledi. İftira atıyorlar, sayın başkan söylemeye devam edecekler siz dayanıklı olun. Çünkü bu makama geldiğiniz zaman kaderiniz budur. Ben ve yönetimim 23 Aralık 2023 ve 31 Mayıs 2024 döneminde ibra edildi. Bütçemiz mali genel kurulda onaylandı. Benim hesap vereceğim dönem 31 Mayıs 2024 – 29 Kasım 2024'tür. Süreç, bu dönemin tabloları açıkladığında ortaya çıkacaktır. Hesap sormak isteyenler önce rakamlarla, belgelerle konuşacak. Gerçekler rakamlarla konuşur, iftiralar dedikodularla. Beşiktaş'ta ne oluyor biliyor musunuz ? Bazı atanmışların, seçilmişlerin önüne geçtiği ve atanmışların, seçilmişlere ayar vereceği bir düzene gelmiştir Beşiktaş. Ben ve arkadaşlarımı sosyal medyada linçleriyle ve basında algı operasyonlarıyla susturabileceklerini zannedenler yanılıyor. Bakın buradayım, konuşuyorum. İstediğiniz soruyu da bana sorabilirsiniz. İftira rüzgar eser, hızla dağılıp, unutulur. Ama gerçeğin kökleri en derin karanlıklarda bile yeşermeye devam eder. Bakın görev süremde yaptıklarımı anlatmayacağım" şeklinde konuştu.
'BEN NE ZAMAN BEŞİKTAŞ'IN MALINA ÇÖKTÜLER DEDİM O ZAMAN DÜĞMEYE BASILDI'
Beşiktaş camiasının konularını ulu orta konuşmak istemediği için bugüne kadar sustuğunu belirten Hasan Arat, "Ben ne zaman Beşiktaş'ın malına çöktüler dedim o zaman düğmeye basıldı. Tehdit ediliyoruz dedim kimseden ses çıkmadı. Mallarımız, tapularımız var dedim, kimseden ses çıkmadı. Tevfik Bey'i ziyaret ettim, bir koruma ayarlayalım mı dedi. Yok, merak etmeyin devletin haberi var dedim. Dijital app ile ilgili çok güzel açıklamalarda bulunuldu, sahip çıkalım. 300 bin cüzdan olmuş, ciddi bir aylık gelir olduğunu da anlıyorum. Günlerdir dediler ki sükut ikrardan gelir, sükut ikrardan falan gelmez. Geldim buradayım. Haklının da acelesi yoktur. Ben sustum, ama bu sessizlik korkudan değildi. Bu sessizlik ne kaçıştı ne kabullenişti. Bu sessizlik kalbimde Beşiktaş sevgisini taşıyan herkesin anlayabileceği türden bir derinlikti. Camiamdan yaşananları ulu orta konuşmak istemedim. Konuşmak bana eziyet verirdi. Ben Beşiktaş'a çocuk yaşta geldim, parkelerde ter döktüm. Beşiktaş beni okuttu. Yönetime aklımı, kalbimi kordum. 11 ayda 2 kupa kazandık. Hentbolda da 3 kupa kazandık. O gün kupa kazandığımızda bize sarılanlar bugün ciddi ciddi iftiralarla karşımıza çıkıyorlar. Bir tane belge gösterin. Yorumcular çıkıyor 100 milyon Dolar'ı kaybolmuş diyorlar. Başkan açıkladı, 50 milyon Euro faiz dedi. Ekranda 40 milyon çıktı. 40-50 milyon civarında faiz var bunu kabul edin. Bunu biz bir önceki yönetimden aldık. Serdal Bey bizden aldı. Eğer halka arzı yapamazsak, faiz aynı şekilde devam edecek. Beşiktaş'ın 1 numaralı kanseri budur. Beşiktaş'ın borcu 122 yıllık borcu 11 ayda 2 katına çıktı dediler. Ben sustukça başkaları bağırdı. Ben içime attıkça onlar dışarıya iftirayı saçtı. Bir adam sustu diye, koca bir sevgiyi gölgelemeye kalktılar. Ben ayrıldım dedim, onlar terk etti dediler. Hakikat zamanla yürür. Sadece vicdanlı dinler, düşünür. Bu zaman zarfında bana olan inancını kaybetmeyip, bu güveni her zaman hisseden bütün arkadaşlarıma hassasiyetle teşekkür ediyorum. Divan başkanı geçtiğimiz toplantılarda adım ve kulübümüzün üstünde yanlış algılar oluşturmaya çalıştığı, devlet kurumlarının ismini kullanarak ifade özgürlüğünü aşan suçlamalar yaptı. Kendisinin kulüp başkanlığı ve şahsım üstüne düşünceleri olabilir. Ama bahsettiği konular ciddi konular. Bu konular yenilir, yutulur meseleler değil. Yaşı 80'ler civarındaymış, bir şeyler söylüyormuş. Ya bu kulüpte gizli tanık mı var, çıkıp konuşsunlar. Konuşmayan da namerttir. Belgelerle konuşsunlar. Ben diyorum ki aynı şekilde hodri meydan diyorum. Her türlü hukuka, adalete istediğiniz makama Serdal Adalı da gelsin, Murat Kılıç da gelsin, Tevfik Yamantürk de gelsin, Gökhan Bey de gelsin hep beraber gidelim. Kim temizmiş, değilmiş görelim. Öyle laf atmakla bu işler olmaz. Denetim kurulu çalışmış, gayet güzel rapor hazırlamış. Saygı duyacağız. Ama algı oluşturacak şeyler olmamalı. Ben 122 yıllık mesele, diğer kulüplerde konuşuldu mu ? Bunu yapmayın. Çim meselesi, aydınlatma meselesi, çatı meselesi konuşuluyor. Denetleme kurulu raporunu yazdı. Çatıda giderler, bilirkişi bakar. Daha önceki yönetimin seçtiği Fransız bir firma vardı. Çatıda yapılan şey aynıdır. Fransız firmasını yapılmıştı. Çatıda iki firma teklif vermiş, bunların 1 milyon 195 diğeri 951. Bizim bunu tercih etme nedenimiz 25 yıllık bir garantidir. Bu garantiyle ilgili gider incelemenizi yaparsınız. Aradaki fark 243 bin Euro'dur" ifadelerini kullandı.
Hasan Arat'ın konuşmasını gerçekleştirdiği sırada, salonda sesler yükseldi. Hasan Arat, salonun susturulması gerektiğini ifade ederken, toplantıya ara verilmesi halinde konuşmasına devam etmeyeceğini söyledi. Daha sonra Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile bir tartışma yaşandığı sırada salonda bulunan kişilerden birisi Hasan Arat'a yumruk attı. Yumruk atılmasının ardından ortalık karışırken, divan kurulu toplantısı tatil edildi.
İşte Hasan Arat'ın yumruklandığı anlar https://t.co/qQeWFjREGD pic.twitter.com/XF0Eonk7oB
— Sporx (@sporx) April 12, 2025