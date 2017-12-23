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Hasan Ali Kaldırım'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Atiker Konyaspor maçı sonrası konuştu. İşte Hasan Ali Kaldırım'ın sözleri...

Kaynak: Sporx.com
Hasan Ali Kaldırım'dan şampiyonluk açıklaması
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23 Aralık 2017 21:48
Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Atiker Konyaspor ile deplasmanda berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hasan Ali Kaldırım maçla ilgili "Bizim için önemli bir maçtı. İyi bir seri yakaladık ve kazanmak için gelmiştik. Olmadı, ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. İkinci yarı daha baskılı başladık. Bireysel bir hatadan geriye düştük yine de beraberliği bulduk. Son 10 dakikada baskıyı arttırdık. Kazanabilirdik ama olmadı." dedi.

Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı hakkında da konuşan Hasan Ali Kaldırım "Rakip takım kalecisini de tebrik etmek lazım, 2-3 tane yüzde 100'lük gol çıkardı." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcu ayrıca "Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanmak ve şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

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