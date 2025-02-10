Harun Mut'tan tarihe geçen mücadele

Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda mücadele eden ilk Türk sporcu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Harun Mut'tan tarihe geçen mücadele
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10 Şubat 2025 13:26
Harun Mut, Dünya Para Alp Kayak Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk kayakçı oldu.

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) yaptığı açıklamada, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen organizasyonda Harun Mut, para Alp disiplininde yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Slovenya'da Türkiye'yi temsil eden Harun Mut'u tebrik ederek, "Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu bir ilkti ve devamı gelecek" diye konuştu.

Daha önce para kayaklı koşuda Haydar Çetinkaya, Türkiye'yi temsil etmişti.


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