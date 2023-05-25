Harry Kane, Real Madrid'e önerildi!

Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Harry Kane'in İspanyol devi Real Madrid'e önerildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Harry Kane, Real Madrid'e önerildi!
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25 Mayıs 2023 19:40
Uzun süredir Tottenham forması giyen Harry Kane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basını, Tottenham'dan ayrılmaya hazırlanan Harry Kane'in Real Madrid'e önerildiğini yazdı.

Real Madrid'in oyuncu için henüz karar vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi.

İngiliz oyuncu ile Bayern Münih, Manchester United ve PSG de ilgileniyor.

29 yaşındaki oyuncu, Tottenham ile çıktığı 434 maçta 278 gol ve 64 asist yaptı.

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