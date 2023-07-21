Harden'ın imalı mesajı: "Uzun zamandır rahatım..."

Philadelphia 76ers guardı James Harden, takas söylentilerinin ortasında Instagram'da şifreli bir mesaj paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Harden'ın imalı mesajı: 'Uzun zamandır rahatım...'
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21 Temmuz 2023 09:49
Philadelphia 76ers guardı James Harden, takas söylentilerinin ortasında Instagram'da şifreli bir mesaj paylaştı.

Eski MVP, Instagram hikayesinde yayınladığı şifreli bir mesajla taraftarların ve basketbolseverlerin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde 76ers'tan LA Clippers'a takas talebinde bulunan 33 yaşındaki oyuncu, şu cümleyi paylaştı:

"Uzun zamandır rahatım. Artık rahatsız olma zamanı geldi."

Harden'ın mesajı, takipçilerinin 76ers ile ufukta bir takas olup olmadığı hakkında spekülasyon yapmasına sebep oldu.

Philadelphia'nın yetenekli guard için yüksek bir fiyat belirlediği ve bunun herhangi bir anlaşmanın gerçekleşmesini zorlaştırdığı bildirilmişti.

Takas edilmek istediğini ifade etmesine rağmen, 2023-24 sezonuna 76ers ile kontratlı olarak girecek olan Harden'ın durumu belirsizliğini koruyor.

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