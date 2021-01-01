Harden: "Burada herkes rolünü bilince, işim kolaylaşıyor"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, "herkesin rolünü bildiği" veteran bir Nets takımında yer almaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.



Harden kısa süre önce SiriusXM NBA Radio'da konuştu ve kadrodaki "herkesin rolünü bildiğinden" ötürü, oyunun kendisi için daha kolay olacağını belirtti:



"Bana kalırsa herkes rolünü bildiği için, benim işim çok kolaylaşıyor. Herkes ortaya neler koyduğunu hangi noktalarda iyi olduğunu biliyor. Onlar bu yaptıklarını yaparken, benim görevim de işlerini kolaylaştırmak olacak.



Doğru noktalarda olduklarından ve boş şut imkanı bulduğumuzda bazı dezavantajlar yarattığımızdan emin olmam gerekiyor. Böylece oyun çok daha kolay hale geliyor ve kimsenin gerçekten hiçbir şeyi zorlaması gerekmiyor. Top herkesin eline değiyor ve herkes bir şeyler yapmış oluyor.



Savunmada ise, hepimizin aynı frekansta olması lazım. Birkaç tane çok sesi çıkmayan ve kendi halinde olan adamımız var. Bunu tersine döndürmemiz ve konuşmalarını sağlamamız gerekiyor. Antrenmanlarda bu alışkanlıkları oluşturursak, sezon içinde işler bizim için oldukça doğal hale gelir."



