Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, aşil tendonundaki rahatsızlığının "birkaç aydır kendisini rahatsız ettiğini" söyledi.



Aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle son dört maç kaçırdıktan sonra Harden, Mavericks'e karşı parkelere geri döndü ve 15 sayı ile 12 asist kaydederek, 76ers'ın 116-108 galibiyete ulaşmasında büyük katkı sağladı.



33 yaşındaki oyuncu, sakatlığının aylardır kendisini rahatsız ettiğini ve dayanılmaz bir noktaya geldiğini itiraf etti:



"Cidden nereden geldiğini bilmiyorum ama birkaç aydır beni rahatsız ediyor diyebilirim. Bir süre buna rağmen oynamaya devam etmek istedim. Ama son oynadığım maçta gerçekten dayanılmaz bir noktaya varmıştı, bu yüzden sonrasında sahaya çıkamamıştım. Sezonun bitmesine altı maç kaldı, bu süreci iyi bir şekilde tamamlayacağız ve ardından playofflara hazırlanmak için bir haftamız daha olacak."



Harden bu sezon maç başına 36.9 dakikada 21.4 sayı, 6.3 ribaund ve 10.8 asist ortalamaları yakalıyor.





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