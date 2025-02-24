Hansi Flick'ten Atletico maçı öncesi Yamal ve Olmo açıklaması!

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Atletico Madrid ile oynanacak İspanya Kral Kupası yarı finali öncesinde Lamine Yamal ve Dani Olmo'nun durumuyla ilgili bir güncelleme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick'ten Atletico maçı öncesi Yamal ve Olmo açıklaması!
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24 Şubat 2025 17:14
Son güncelleme 24 Şubat 2025 17:16
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanya Kral Kupası yarı finalinde oynayacakları Atletico Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

Lamine Yamal ve Dani Olmo'da bulunan sakatlıklar hakkında konuşan Alman teknik adam, "Yamal ve Olmo bence oynayabilecek durumda ama doktorun ne diyeceğini görmemiz gerekiyor." dedi.

Hakemlerin kararları hakkında konuşan Flick, "Lamine ya da belirli oyuncuların özel olarak korunması gerektiğini söyleyemeyiz, bu herkes için geçerli olmalı. Eğer sert faullere kart çıkmazsa, bunlar tekrarlanacaktır. Oyuncuları korumalıyız, bence en mantıklısı bu. Sadece bazı özel oyuncuları değil, herkesi. İspanya'da bire bir mücadeleleri izlemeyi seviyoruz, savunmacıları geçebilen oyuncuları görmek istiyoruz, bu yüzden onları korumalıyız." sözlerini sarf etti.

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