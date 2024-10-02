Hansi Flick: "Galatasaray maçlarını analiz ettik"

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Young Boys'u yendikleri Şampiyonlar Ligi maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Hansi Flick: 'Galatasaray maçlarını analiz ettik'
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02 Ekim 2024 09:01
Son güncelleme 02 Ekim 2024 09:19
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre ekibi Young Boys'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsviçre Ligi'nde oldukça kötü günler geçiren ve sadece bir galibiyet, üç beraberlikle 6 puan toplayabilen Young Boys'u küçümsemediklerini söylerken, Galatasaray maçları hakkında konuştu.

Alman teknik adam, Young Boys'un Galatasaray maçlarında oynadığı futbolu çok iyi analiz ettiklerini vurgularken, "Young Boys, Galatasaray'a karşı oldukça iyi futbol oynadı. Performansları dikkat çekiciydi ve biz de gerekli tüm analizleri yaptık. Onlara karşı çok iyiydik." açıklamasını yaptı.

Barcelona'ya Young Boys karşısında galibiyeti getiren golleri 8 ve 51'de Robert Lewandowski, 34'te Raphinha, 37'de Inigo Martinez ve 81'de Muhammed Aly Camara kaydetti.



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