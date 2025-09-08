Hamdi Akın: 'Transfer ekonomisini G.Saray ve F.Bahçe büyüttü'

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın ve yönetim kurulu üyesi Ergun Özen CNBC-e'ye konuk oldu. CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım'ın sorularını yanıtlayan isimler kulübün finansal istikrarı yakaladığını söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından 2 ay içerisinde çıkacağını açıkladı. Akın, "Bankalar Birliği çok uzun vadeli bir yapılanma süreci. Bu anlaşma nedeniyle kulüplerin bütün kabiliyetleri ellerinden alınıyordu. Bütün brüt gelirlerin yarısı direkt bankalara gidiyordu. Kulüplere bir hareket alanı bırakılmıyordu. Bu başkanlar ve kulüpler için çok zor bir süreçti. Galatasaray ve Trabzonspor bu anlaşmadan çıktılar. Biz ise 69 milyon dolara kadar borcumuzu düşürdük. Bir arsa geliştirme anlaşmasıyla teminat değiştirerek Bankalar Birliği ile anlaştık. 2 ay içerisinde bu anlaşmadan tamamen çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu üyesi Ergun Özen ise kulübün finansal istikrarı yakaladığını söyledi. Özen, "Fenerbahçe finansal istikrarını yakalamıştır. Anlatıyoruz anlatıyoruz bunlara kimse inanmıyor. Muazzam bir finansal istikrar gelmiştir. Reklam ve sponsorluk gelirlerimiz 96 milyon euroya ulaşarak yüzde 100 artış gösterdi. Fenerium gerileri 71 milyon euroya çıkarak yüzde 241 oranında yükseldi. Fenerbahçe yakaladığı finansal istikrar ile üstüne koya koya gidecek. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Stadyum hasılatımız 75 milyon euroya ulaşmış durumda. Bu da Avrupa standartlarının üstünde. Bu finansal başarının üstüne sportif başarının da geleceğini düşünüyoruz." dedi.

"YATIRIMI KARŞILAYACAK YATIRIMLAR YAPILACAK"

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, yatırımı karşılayacak yatırımlar yapacaklarını söyledi. Akın, "Fenerium gelirleri artıyor. Özellikle stadyum gelirlerini de artıracak projeler olacak. Yatırımı karşılayacak yatırımlar yapacağız. Biz bunlara iyi huylu borç diyoruz. Kötü huylu borçları 69 milyon dolara indirdik. İyi huylu borçlar ise yükümlülüklerimiz. Stadyuma bir yatırım yapacağız ve bunun karşılığını bilet satışlarından ve maç günü hasıtlarından alacağız. Dolayısıyla bu borcun ödenebilirliği var. Biz bu 2 şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Gelirlerimizin toplamına baktığımızda 376 milyon euroya ulaştı. Bu gelirleri sürdürülebilir bir hale getirmek istiyoruz. Stadyum projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sunduk onay bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi de kolaylık sağlıyorlar. Bürokratik işlemler bittikten sonra projeye başlayacağız." dedi.

"TRANSFER EKONOMİSİ G.SARAY VE F.BAHÇE İLE BÜYÜDÜ"

Türkiye'de artan transfer maliyetleri ve ödenen ücretler hakkında da konuşan Hamdi Akın, "Bu ekonomi Türkiye'de büyüdü. Galatasaray ve Fenerbahçe sayesinde büyüdü. Galatasaray bizim ebedi dostumuz ezeli rakibimiz. Galatasaray 75 milyon euro bonservis bedeli ve 25 milyon euro maaş ödemesi çok sansasyon oldu. Bunlar artık çıtayı yükseltti. Biz isteseniz de istemeseniz de rekabet ettiğimiz kulüple aşık atmak zorundayız. Bu bütçelerden geriye dönüş olmaz. Bundan sonra çok zor. Yayın gelirlerimiz küçüldü. Bu Türk sporunun kronik hastalığından dolayı bu düştü. Bugün 12-13 milyon euro yayın geliri alıyoruz. Bu para Anadolu kulüplerinde çok daha az. O para yetmeyince belediyelere, o da olmazsa siyasallaşıyorlar. Onlar siyasallaşınca federasyon siyasallaşıyor ve kulüpler siyasallaşıyor ve bambaşka bir yere doğru sürükleniyoruz. Hükümetler bize yardım edeceğine Anadolu kulüplerine yardım etmeli. İşin rekabet boyutunda gerekli olan şey budur. Bu kulüplere destek verirse yayın gelirlerimiz artar. Dünyanın en iyi futbolcularını getiriyorsunuz ama 10 bin kişiye karşı oynuyor. Bu ekonomiyi aşağıya çekiyor. Ortada bir çelişki var ve bunu yönetmek kolay iş değil." ifadelerini kullandı.