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Halkbank , Zenit karşılaşmasından umutlu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş ve Michele Baranowicz, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda konuk edecekleri Zenit Kazan maçına dair konuştu.

Kaynak: AA
Halkbank , Zenit karşılaşmasından umutlu
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15 Ocak 2019 13:22
Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş ve Michele Baranowicz, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda konuk edecekleri Zenit Kazan'ın gücünü bildiklerini, Rus ekibini yenmek için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Başkent ekibinin iki voleybolcusu Faik Samed ve Baranowicz, 16 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Milli orta oyuncu Faik Samed, son dört yılın Avrupa şampiyonu ile karşılaşacaklarına işaret ederek, "Biz de iyi bir takımız ve Ankara'da seyircimizle güçlüyüz. Taraftarımızın desteğiyle Zenit Kazan'ı alt edebileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca bu mücadele gruptan çıkma veya çıkamama anlamı taşımıyor. Çünkü sonra üç maç daha yapacağız. Her takım kadar bizim de ikinci tur şansımız var. Genç, tecrübeli, yerli ile yabancı oyuncuların kaynaştığı, kentin sahiplendiği, kazanma odaklı bir ekip olduk. Bu ekibin başaracağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank'ın ataklarını yönlendiren Baranowicz ise grupta henüz iki maç oynadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daha yolun başında sayılırız. Rakibimiz Zenit Kazan tüm organizasyonun en güçlü takımı. Ankara'da saha avantajımızı kullanmaya çalışacağız. Yarınki maçta sayı sayı, set set ilerleyeceğiz. Bu karşılaşmaya tüm takım konsantre olduk. Herkesin yüzde yüzünü vererek oynayacağına inanıyorum. Önemli olan sonunu iyi getirebilmek. İkinci tura çıkacağımıza inandığımız gibi, Zenit Kazan maçını kazanacağımıza da yürekten inanıyoruz. Taraftarlarımız sahada savaşacağımızdan emin olsun ve bizi desteklesin."

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